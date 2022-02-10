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Samsun'da silahla bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da silahla bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

10.02.2022 17:42
Samsun'da silahla bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun'da silahla bir kişiyi yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da silahla bir kişiyi yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan P.P. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs teravi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Ö.F.Ş.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ö.F.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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Kadıköy, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da silahla bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da silahla bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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