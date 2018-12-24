Samsun'da Silahla Yaralama

Havza ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

Havza ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Aşağı Susuz Mahallesi'nde Aslan Çimen ile H.S. mahalle yolunda karşılaştı.



Aralarında husumet olduğu iddia edilen ikili arasında çıkan kavgada, Çimen tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralandı.



Vücuduna 6 kurşun isabet eden Çimen, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesinden Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



Bu arada şüpheli H.S'nin yakalanması için Havza İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

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