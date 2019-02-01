Son Dakika Haberleri: Samsun'da Silahla Yaralamaya 2 Tutuklama

Samsun'da Silahla Yaralamaya 2 Tutuklama

1 saat önce

Samsun'da silahlı kavgada tüfekle vurulan 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili biri yaralı 2 kişi mahmece tutuklandı.

Samsun'da Silahla Yaralamaya 2 Tutuklama, System.String[]
Samsun'da silahlı kavgada tüfekle vurulan 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili biri yaralı 2 kişi mahmece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşanan kavgada A.Y. (27) ve U.E. (27) tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, silahlı saldırı olayıyla ilgili M.Ş. (30) ile arkadaşı olan ve olayda yaralanan U.E., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan M.Ş. ve U.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:08 Kaynak: İHA

Canik, Samsun, 3. Sayfa
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