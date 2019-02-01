Samsun'da Silahla Yaralamaya 2 Tutuklama
1 saat önce
Samsun'da silahlı kavgada tüfekle vurulan 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili biri yaralı 2 kişi mahmece tutuklandı.
Samsun
'da silahlı kavgada tüfekle vurulan 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili biri yaralı 2 kişi mahmece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Canik
ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşanan kavgada A.Y. (27) ve U.E. (27) tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, silahlı saldırı olayıyla ilgili M.Ş. (30) ile arkadaşı olan ve olayda yaralanan U.E., Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan M.Ş. ve U.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:08 Kaynak: İHA
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