Son Dakika Haberleri: Samsun'da silahla yaralamaya adli kontrol
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Samsun'da silahla yaralamaya adli kontrol

6 saat önce

Samsun'da arkadaşını silahla yaralayan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da silahla yaralamaya adli kontrol, System.String[]
Samsun'da arkadaşını silahla yaralayan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Necatibey İlkokulu yanında önceki gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan B.K.(43) yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.K., yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren M.B.(45), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.B., yaralı ile 30 yıldır mahalle arkadaşı olduklarını, kendisini tahrik edip elinde bıçak görünce önce havaya daha sonra yere doğru ateş ettiği belirterek amacının yaralamak olmadığını söyledi.

Samsun Adliyesine çıkarılan M.B., savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:17 Kaynak: İHA
İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli görüntü gönderen kulüp başkanı tutuklandı Denizde 12 saat sonra sağ olarak bulundu, eve gelince babasının ölüm haberini aldı Kollarında titreme şikayetiyle hastaneye gitti, 3 gün sonra yaşamını yitirdi Denizde kaybolan 45 yaşındaki kadının cesedi 20 saat sonra bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:11:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da silahla yaralamaya adli kontrol
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]