Son Dakika Haberleri: Samsun'da silahlı, bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Samsun'da silahlı, bıçaklı kavga: 3 yaralı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı ve bıçaklı kavga sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı ve bıçaklı kavga sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Harun F. ve Mert Mustafa C. ile Fatih Mahallesi'ndeki evine gittikleri Recep B. arasında tartışma çaktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep B, tabancayla Mert Mustafa C. ve Harun F'ye ateş etti. Mert Mustafa C. ve Harun F. de Recep B'yi bıçakla yaraladı.
Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Mert Mustafa C. ve Harun F, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Polise giderek teslim olan Recep B. ise hastanede tedavi ettirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da silahlı, bıçaklı kavga: 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:25 Kaynak: AA
Fatih Mahallesi, Bafra, kavga, Samsun, Güncel
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