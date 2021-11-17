SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika

SAMSUN'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Mustafa Uzun (43) hayatını kaybetti, Emrah B. (34) ile Murat Z. (32) yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Soner K. (22), adliyeye sevk edildi. Olay, dün İlkadım İlçesi Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Soner K. (22) arkadaşı Murat Z. aralarında husumet bulunan Mustafa Uzun ile Emrah B. gece saatlerinde bir iş yerinin önünde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönüşen olayda, Soner K. tüfekle ateş açtı. Kavgada Mustafa Uzun, Emrah B. ağır yaralanırken silahlı saldırgan Soner K., arkadaşı Murat Z.'yi de kazayla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı olan Mustafa Uzun burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emrah B.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Şüpheli Soner K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soner K.'nın, ifadesinde, husumetli olduğu kişilerin saldırısından kendisini korumak için tüfekle ateş ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Soner K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.