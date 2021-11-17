Üye Girişi
SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika

SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI

17.11.2021 06:53

SAMSUN'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Mustafa Uzun (43) hayatını kaybetti, Emrah B. (34) ile Murat Z. (32) yaralandı.

SAMSUN'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Mustafa Uzun (43) hayatını kaybetti, Emrah B. (34) ile Murat Z. (32) yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Soner K. (22), adliyeye sevk edildi. Olay, dün İlkadım İlçesi Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Soner K. (22) arkadaşı Murat Z. aralarında husumet bulunan Mustafa Uzun ile Emrah B. gece saatlerinde bir iş yerinin önünde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönüşen olayda, Soner K. tüfekle ateş açtı. Kavgada Mustafa Uzun, Emrah B. ağır yaralanırken silahlı saldırgan Soner K., arkadaşı Murat Z.'yi de kazayla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı olan Mustafa Uzun burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emrah B.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Şüpheli Soner K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soner K.'nın, ifadesinde, husumetli olduğu kişilerin saldırısından kendisini korumak için tüfekle ateş ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Soner K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI
SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI
SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI
SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Mustafa Uzun, İlkadım, Emrah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cizre'de korkutan olay! Korucubaşı Emin Negiz'e el bombalı saldırı düzenlendi 01:31 Cizre'de korkutan olay! Korucubaşı Emin Negiz'e el bombalı saldırı düzenlendi Dünya Kupası'na giden yol zor olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turunda karşılaşacağı rakipleri 00:50 Dünya Kupası'na giden yol zor olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turunda karşılaşacağı rakipleri Karadağ'ı deplasmanda yenen A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılacak 00:38 Karadağ'ı deplasmanda yenen A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılacak
5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Kaza resmen geliyorum demiş 23:13 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Kaza resmen geliyorum demiş Ünlü anketçiden 50+1 tartışmasında gündeme oturacak iddia! Yeni yüzde için referandum gelebilir 22:22 Ünlü anketçiden 50+1 tartışmasında gündeme oturacak iddia! Yeni yüzde için referandum gelebilir Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı 20:37 Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı
Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak 16:58 Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz 16:02 Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz

Son Dakika Haberleri
01:31 Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözlerine Bakan Soylu'dan sert cevap: Şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin
01:30 Cizre'de korkutan olay! Korucubaşı Emin Negiz'e el bombalı saldırı düzenlendi
01:21 Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi
01:02 Evlerinin bahçesinde sondaj yaparken 2700 yıllık Erken Roma mozaiği buldular
00:55 Kılıçdaroğlu'nun ikna odaları eleştirisi sonrası gözler uygulamanın kurucusu CHP'li eski vekil Nur Serter'e çevrildi
00:49 Dünya Kupası'na giden yol zor olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turunda karşılaşacağı rakipleri
00:48 Kılıçdaroğlu'nun "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" sözlerine Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin
00:38 Karadağ'ı deplasmanda yenen A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılacak
00:37 Hayatını kaybeden Sezai Karakoç'un "Mona Roza" şiirinde adına akrostiş yaptığı Muazzez Akkaya ilk kez konuştu
00:13 Kılıçdaroğlu helalleşme listesini paylaştı: İkna odalarına sokulan kızlarımızla helalleşeceğiz, Roboski ile helalleşeceğiz
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözlerine Bakan Soylu'dan sert cevap: Şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözlerine Bakan Soylu'dan sert cevap: Şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin         
01:32
Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi         
01:22
Kılıçdaroğlu'nun "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" sözlerine Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin Kılıçdaroğlu'nun "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" sözlerine Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
00:49
Hayatını kaybeden Sezai Karakoç'un "Mona Roza" şiirinde adına akrostiş yaptığı Muazzez Akkaya ilk kez konuştu Hayatını kaybeden Sezai Karakoç'un "Mona Roza" şiirinde adına akrostiş yaptığı Muazzez Akkaya ilk kez konuştu         
00:37
Ümit Milli Takım hocası Tolunay Kafkas'a tepkiler arka arkaya geliyor! İstifa çağrıları yükseldi Ümit Milli Takım hocası Tolunay Kafkas'a tepkiler arka arkaya geliyor! İstifa çağrıları yükseldi         
22:32
Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda yakalanan Ermenistan askerlerin görüntüleri paylaşıldı Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda yakalanan Ermenistan askerlerin görüntüleri paylaşıldı         
22:04
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı         
15:52
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı         
14:38
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 06:59:11. #1.13#
SON DAKİKA: SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement