Samsun'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı kavga sonucu bir kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı kavga sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki mesire alanında aralarında husumet bulunan Mertcan T. ile Ömer A, tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Mertcan T, tabanca ile Ömer A'ya ateş etti.
Ayaklarından yaralanan Ömer A, kendi imkanlarıyla Bafra Devlet Hastanesine gitti.
Ömer A, buradaki tedavisinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Mertcan T. ile olaya karıştığı öne sürülen Y.D. ve E.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:48 Kaynak: AA
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