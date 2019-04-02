Samsun'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
34 dakika önce
Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Samsun
'un İlkadım
ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
İddiaya göre, Fevzi Çakmak Mahallesi
Seyfi Demirsoy Sokak'ta Tanju K. (33), tartıştığı Turgut Ş'nin (25) elindeki tespihi çekerek, kesmesi üzerine tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Tanju K, tabancayla Turgut Ş'ye ateş ederek, bacaklarından yaraladı.
112 Acil Servis
ekibince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Turgut Ş'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli ise İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube ekiplerince yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:18 Kaynak: AA
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