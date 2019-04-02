Son Dakika Haberleri: Samsun'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Samsun'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

34 dakika önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Samsun'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Seyfi Demirsoy Sokak'ta Tanju K. (33), tartıştığı Turgut Ş'nin (25) elindeki tespihi çekerek, kesmesi üzerine tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Tanju K, tabancayla Turgut Ş'ye ateş ederek, bacaklarından yaraladı.

112 Acil Servis ekibince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Turgut Ş'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:18 Kaynak: AA

Fevzi Çakmak Mahallesi, İlkadım, Samsun, Güncel
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