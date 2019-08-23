Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı kavga sonucu bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:58 Kaynak: AA
Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı kavga sonucu bir kişi yaralandı.
Ağıllar köyü yolundaki bir iş yerinin önünde Günay A. ile Hami O. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Günay A, tabancayla Hami O'ya ateş etti.
Yaralanan Hami O, kendi kullandığı araçla hastaneye gitti. Günay A. ise olay yerinden kaçtı.
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