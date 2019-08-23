Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı kavga sonucu bir kişi yaralandı.

Ağıllar köyü yolundaki bir iş yerinin önünde Günay A. ile Hami O. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Günay A, tabancayla Hami O'ya ateş etti.

Yaralanan Hami O, kendi kullandığı araçla hastaneye gitti. Günay A. ise olay yerinden kaçtı.