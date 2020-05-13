Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Polis ekipleri olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 200 Evler Mahallesi'nde Emrullah K. (24) ile Abdullah K. (14) arasında tartışma çıktı.

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