Son Dakika Haberleri: Samsun'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Samsun'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

1 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde maddi hasarlı trafik kazasından dolayı çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Samsun'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde maddi hasarlı trafik kazasından dolayı çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Mevlana Mahallesi Olgunlaşma Kavşağı'nda Samet S. (22) ile Hüseyin Ş. (49) arasında maddi hasarlı trafik kazasından dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir pastaneden çıkan Sebahattin Ç. (65) kavgayı ayırmak istedi.

Samet Ş. yanında bulunan tabancayla ateş ederek Hüseyin Ş. ve Sebahattin Ç'yi sol bacaklarından yaraladı.

Yaralılardan Hüseyin Ş. özel araçla Gazi Devlet Hastanesi'ne, Sebahattin Ç. ise 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:08 Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel
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