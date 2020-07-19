Samsun'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da silahlı kavga: 2 yaralı
Samsun'un Alaçam ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karlı Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yol vermeme tartışmasında R.G. isimli şahıs tartıştığı V.T. ve Ü.Ş.T' ya tüfekle ateş etti. Açılan ateş suçu R.G ve Ü.Ş.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası şüpheli R.G. jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 19:17 Kaynak: İHA
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