Son Dakika Haberleri: Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı
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Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı

1 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada 3 kişi tabancayla yaralandı.

Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada 3 kişi tabancayla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Derecik Mahallesi 1395. Sokak'ta büfe işleten H.A, henüz belirlenemeyen nedenle iş yerinin önünde İ.S, H.D. ve S.Ö. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmeye üzerine H.A. yanında bulunan tabancayla ateş ederek İ.S, H.D. ve S.Ö'yü bacaklarından yaraladı.
Yaralılardan H.D. ve S.Ö. ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, İ.S. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:20 Kaynak: AA
Derecik, İlkadım, Samsun, Güncel
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