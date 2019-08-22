Son Dakika Haberleri: Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı

1 saat önce

Samsun'da silahlı kavgada 3 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı, System.String[]

Samsun'da silahlı kavgada 3 kişi yaralanarak hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Bulvarı'nda gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı kavgada taraflar karşılıklı birbirlerine ateş açtılar. Olayda, İ.A.B.(25), O.K.(31) ve E.S.(40) birbirlerini yaraladılar. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından polis tarafından gözaltına alındılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - SAMSUN

Yeni Mahalle, Atakent, Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana'da bir kişi, mobilet üzerindeki adam ile kahvehanedeki 2 kişiyi öldürdü
Kredi kartı kopyalayan dolandırıcı, kasiyerin dikkati sayesinde yakalandı Üsküdar'da nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada 5 kişinin öldüğü Diyarbakır'daki silahlı kavgada kahreden detay! Hırsız sandıkları kişileri kovalarken öldüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 13:19:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]