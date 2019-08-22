Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı
1 saat önce
Samsun'da silahlı kavgada 3 kişi yaralanarak hastanelik oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:43 Kaynak: İHA
Samsun'da silahlı kavgada 3 kişi yaralanarak hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Bulvarı'nda gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı kavgada taraflar karşılıklı birbirlerine ateş açtılar. Olayda, İ.A.B.(25), O.K.(31) ve E.S.(40) birbirlerini yaraladılar. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından polis tarafından gözaltına alındılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - SAMSUN
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