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Samsun'da silahlı kavga: 8 yaralı

46 dakika önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 8 kişi hafif yaralandı.

Samsun'da silahlı kavga: 8 yaralı, System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 8 kişi hafif yaralandı.
Taşdemir Mahallesi'nde bir çiftçin kına gecesinde iki grup arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 8 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.
Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:41 Kaynak: AA
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