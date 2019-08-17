Samsun'da silahlı kavga: 8 yaralı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 8 kişi hafif yaralandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:41 Kaynak: AA
'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 8 kişi hafif yaralandı.
Taşdemir Mahallesi'nde bir çiftçin kına gecesinde iki grup arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 8 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma
olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.
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