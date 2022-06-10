Samsun'da silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

10.06.2022 21:32
Samsun'da silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Samsun'un Canik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Soğuksu Mahallesi Sungurbey Sokak'ta bulunan kahvehane önünde İ.U. ile U.V. ve kardeşi O.V. arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.U. tabancayla U.V. ve O.V'yi yaraladı.

Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şerit çekerek çalışma yaptı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

YORUMLAR
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Silahlı yaralamaya 2 gözaltı Silahlı yaralamaya 2 gözaltı Canik'ten konut arzına teşvik Canik'ten konut arzına teşvik
Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı - Son Dakika
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