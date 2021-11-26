Samsun'da silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren sanığa müebbet ve 18 yıl hapis - Son Dakika

İlçeye bağlı Çatalarmut Mahallesi'nde 5 Nisan'da Dursun Asma, borç meselesi nedeniyle tartıştığı Mevlüt ve Ümmet Ceylan'ı tabancayla öldürmüştü.

Mahkeme heyeti sanığı, Ümmet Ceylan'ı (56) "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, Mevlüt Ceylan'ı (54) ise "kasten öldürme" suçunu haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Dursun Asma, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, mahkeme heyetinin verdiği karara saygı duyduğunu ifade etti.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların yakınları ile avukatları katıldı.

Samsun 'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren sanığa, müebbet ve 18 yıl hapis cezası verildi.

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