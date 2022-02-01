Üye Girişi
Samsun'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Samsun'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

01.02.2022 18:54
Samsun'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralanırken, saldırganlar olay yerinden araçla kaçtı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralanırken, saldırganlar olay yerinden araçla kaçtı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı AFAD Kavşağı'nda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahısların tabancayla ateş açmaları sonucu 26 yaşındaki Yasin Y. ağır yaralandı. Yaralı genç, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırganlar ise otomobil ile olay yerinden kaçtı. Polis olay yerinde çok sayıda boş kovan ile 1 adet tabanca ele geçirdi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Samsun'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Samsun'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Samsun'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Mahallesi, Samsun, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:29 Magazin gündemine oturan iddia: Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrıldı
18:28 Galatasaray gol makinesine kavuştu! Bafetimbi Gomis, İstanbul'a iniş yaptı
18:26 Üniversitede yemek yiyen 30 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
18:14 Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı programda İstanbul'da tacize uğradığı anları anlattı
18:01 Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'na ateş etmişti! O saldırgan tutuklandı
17:58 17 yaşındaki 5 aylık hamile eşini katletmişti! Katil zanlısına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
17:39 Barcelona'nın borcu akıllara durgunluk verdi! Miktarı öğrenen efsane futbolcunun uykuları kaçtı
17:28 2 gündür kayıptı! Ava çıkan adam, ormanda donarak hayatını kaybetmiş
17:15 Ronaldo, Mbappe'nin kazanacağı parayı öğrenince çıldırdı! Gündemi sallayan yorum
17:04 Son dakika: Benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 19:00:48. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement