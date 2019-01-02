Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
28 dakika önce
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralıSAMSUN - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken, gözaltına alınan saldırgan adliyeye sevk edildi.
Samsun
'da silahlı saldırı: 1 yaralı
SAMSUN - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken, gözaltına alınan saldırgan adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Adalet Mahallesi
'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan D.K.bacaklarından yaralandı. Gazi Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen B.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlana B.Ş., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:42 Kaynak: İHA
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