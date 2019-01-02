Son Dakika Haberleri: Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

1 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Adalet Mahallesi Şehit Selman Özay Sokak'a motosikletle gelen Berk Ş. (20), yol kenarındaki Deniz K'ye pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı.

Bacaklarına isabet eden çok sayıda saçmayla yaralanan Deniz K, arkadaşlarının yardımıyla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Berk Ş. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:14 Kaynak: AA

Adalet Mahallesi, İlkadım, Samsun, Güncel
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