Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
59 dakika önce
Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
'un İlkadım
ilçesinde, bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İddiaya göre, Adalet Mahallesi
Şehit Selman Özay Sokak'a motosikletle gelen Berk Ş. (20), yol kenarındaki Deniz K'ye pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı.
Bacaklarına isabet eden çok sayıda saçmayla yaralanan Deniz K, arkadaşlarının yardımıyla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli Berk Ş. ise İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:38 Kaynak: AA
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