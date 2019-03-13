Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı'nda bulunan Tanju G'ye bir otomobilden ateş açıldı.



Bacaklarından yaralanan ve arkadaşlarının yardımıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülen Tanju G, tedavi altına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, olayda kullanılan otomobili belirleyerek araçta bulunduğu öne sürülen Serkant Ç, Alican A, Hakan A.Ş. ve Sefa U'yu gözaltına aldı.



Silahla ateş ettiği öne sürülen Arif S'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

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