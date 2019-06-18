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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

18 dakika önce

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan T.K. sol ayağından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan T.K. tedavi altına alındı. Yaralı şahıs kendisini tabancayla yaralayanı tanımadığını iddia etti. Polis, silahlı saldırıyı gencin amcası Z.K.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:03 Kaynak: İHA
Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa
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