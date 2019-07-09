Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
27 dakika önce
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:55 Kaynak: İHA
'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Emrah
A.(23) çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emrah A. tedavi altına alındı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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