Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
6 saat önce
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:43 Kaynak: İHA
'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan D.Ç.(45) sol bacağından yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan D.Ç. tedavi altına alındı. Olaydan sonr akaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. - SAMSUN
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