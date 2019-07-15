Son Dakika Haberleri: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

6 saat önce

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan D.Ç.(45) sol bacağından yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan D.Ç. tedavi altına alındı. Olaydan sonr akaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. - SAMSUN
İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:43 Kaynak: İHA
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