Son Dakika Haberleri: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

6 saat önce

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi mezbaha önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan H.U. (53) bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan kaçtı. Yaralı şahıs Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:50 Kaynak: İHA
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