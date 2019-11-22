Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
6 saat önce
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:50 Kaynak: İHA
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi mezbaha önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan H.U. (53) bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan kaçtı. Yaralı şahıs Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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