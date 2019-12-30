Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

6 saat önce

Samsun'da kafede otururken silahlı saldırıya uğrayan genç yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'da kafede otururken silahlı saldırıya uğrayan genç yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Süleymaniye Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki S.G., kafede otururken pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğradı. Her iki bacağından yaralanan S.G., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan S.G., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Silahlı saldırgan kaçtı. Bu sırada olay yerine gelen yaralı gencin yakınları ile polis arasında arbede yaşandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

19 Mayıs, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:05 Kaynak: İHA
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