Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

6 saat önce

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir şarküteride saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şarküteri dükkanı içinde silahlı saldırıya uğrayan M.K.(40) sol bacağından yaralandı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen E.G. olay yerinden kaçtı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. E.G. daha sonra polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Bahçelievler Mahallesi, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:06 Kaynak: İHA

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