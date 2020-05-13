Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir genç yaralandı. Yaralının olay yerine geldiği motosiklete de mahalle sakinleri saldırıp zarar verdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Muhteşem Süleyman Caddesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı M.K.'nin idaresindeki motosiklet ile olay yerine gelen M.T.(26), burada ticari taksi ile olay yerinde gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla ateş edilmesi sonucu sağ bacağından vurularak yaralanan M.T. ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.T.'nin olay yerine geldiği motosiklete mahalle sakinlerinden bazıları zarar verdi. Polis motosiklete zarar verenlere müdahale etti. Polise de mukavemette bulunan şahıslara ekipler biber gazı sıkarak müdahalede bulundu. Polise saldırdıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN