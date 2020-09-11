Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.G.(27) 2 yerinden yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen İ.Ç. kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN