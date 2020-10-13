Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan O.K. yaralanarak hastanelik oldu. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

Samsun 'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

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