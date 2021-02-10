Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
SAMSUN - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Sungurlu Mahalesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan G.T.her iki bacağından da vurularak yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.T. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kendini G.Z.'nin vurduğunu söyleyen G.T. Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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