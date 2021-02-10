Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

10.02.2021 21:58

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Sungurlu Mahalesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan G.T.her iki bacağından da vurularak yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.T. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kendini G.Z.'nin vurduğunu söyleyen G.T. Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Çarşamba, Saldırı, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika


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