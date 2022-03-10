Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

10.03.2022 16:11
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle 7. Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırı sırasında bacağından vurulan S.A. yaralandı. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen A.T. polis tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Samsun'da 7 ilçede eğitime kar engeli Samsun'da 7 ilçede eğitime kar engeli CAMEK fuarda ilgi odağı oldu CAMEK fuarda ilgi odağı oldu

Silahlı saldırı, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
16:13 Maç sonrası PSG'nin soyunma odasında birbirlerine girdiler! Neymar ve Donnarumma zor sakinleştirildi
16:09 Türkiye, 31 bin Ukraynalı mülteciyi ağırlıyor!
16:09 Putin talimat verdi, Rusya harekete geçti! 200'den fazla ürünün ihracatı durduruldu
15:57 Ukrayna'ya Bayraktarlar dışında ne sattık, Ukrayna'dan ne aldık?
15:39 İstanbul'da kamu personeli yarın da izinli, motokuryeler trafiğe çıkamayacak!
15:35 Sinema yazarı ve Feride Çetin'in eşi Murat Özer, kanserden yaşamını yitirdi
15:29 Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak!
15:27 Antalya'da Rus Sözcü ile CNN muhabiri arasında "Ukrayna" gerginliği: Zaharova telefonundan görüntü gösterdi, muhabir kafasını çevirdi!
15:24 İstanbul'da girdaplı yağış uyarısı! Vortex olarak bilinen sistem nedeniyle 7 saat boyunca kar hiç durmayacak
15:23 Bahar Candan, sıvıyağı canlı yayında başından aşağı döktü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 16:19:54. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement