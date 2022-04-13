Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

13.04.2022 16:09
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir kişi silahla ayağından vurularak yaralandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir kişi silahla ayağından vurularak yaralandı.

Olay, Dereköy Mahallesi sahil bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen jandarma ekipleri duyulan silah sesleri üzerine bölgeye gittiklerinde M.U. (35) isimli şahsı yerde yatar vaziyette buldu. Ekipler yerde yatan şahsın bacağından silahla yaralandığı tespit etti. Açılan ateş sonucu yaralan M.U. olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede yaptıkları araştırma sonucunda olayı gerçekleştiren B.Ç.'yi (39) olay yerine 400 metre uzaklıkta olayda kullandığı ruhsatlı silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

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Jandarma, Samsun, Silah, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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