Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

23.05.2022 18:45

Samsun'da çay ocağının önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Samsun'da çay ocağının önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Unkapanı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay ocağının önünde bulunduğu sırada otomobilden tabancayla açılan ateş sonucu Y.S. (46) sol bacağından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan şahıs tedavi altına alınırken, silahlı saldırganlar araçla kaçtı. Silahlı saldırıyı N.K. ve yeğenlerinin gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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