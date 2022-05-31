Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

31.05.2022 12:23
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da otel önünde oturan 1 kişi husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Samsun'da otel önünde oturan 1 kişi husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Fenk Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir otel önünde oturan İsmail B. henüz bilinmeyen sebeple husumetlisi olduğu iddia edilen E.B. tarafından silahlı saldırıya uğradı. E.B.'nin sokak ortasında açtığı ateş sonucu silahtan çıkan kurşun İsmail B.'nin vücuduna isabet etti. Olayda yaralanan İsmail B. Terme Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Olay yeri inceleme çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan E.B.'yi arama çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

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Kaynak: İHA

Saldırı, Samsun, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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