Firarda olan S.Ç.'nin yakalanmasına çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Oğuz Türkleri Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan O.B.yaralandı. Kanlar içinde kalan yaralı genç ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. A.B. kendisini S.Ç.'nin vurduğunu söyledi. Polis olay yerinden kaçan bir kişiyi tabancayla birlikte yakaladı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

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