Son Dakika Haberleri: Samsun'da Silahlı Saldırı

Samsun'da Silahlı Saldırı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesi düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

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Samsun'un Bafra ilçesi düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Medrese Sokağı'ndaki bir kafeteryada oturan Erdoğan B. ve Emre Z. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emre Z. yanındaki silahla Erdoğan B'ye ateş etti.

Yaralanan Erdoğan B. çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerinde gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bafra Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi arama çalışması başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:50 Kaynak: AA

Bafra, Samsun, Güncel
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