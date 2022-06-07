Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı

07.06.2022 00:16

Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı Samsun'da meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi TOKİ bloklarında saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğrayan Emre G. ile Hüseyin A.Ö. yaraladılar. Yaralılardan Emre G. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Hüseyin A.Ö. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Emre G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve hastanede ameliyata alındığı öğrenildi. Olay sırasında ağır yaralı Emre G.'yi hastaneye getiren otomobile de 3 kurşun isabet ettiği ve lastiğinin de patladığı ortaya çıktı. Polis olay yerinden kaçan kimliği belirsiz şüphelilerin kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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