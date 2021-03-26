Samsun'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesine bağlı Adalet Mahallesi'nde S.Ş. (23), daha önce aralarında husumet bulunan Erol Koçer'in evinin önüne gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada bahçede bulunan Erol Koçer ile babası Seyit Koçer ve Hanife Göç ayaklarından yaralandı.

Yaralılar, Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan S.Ş'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.