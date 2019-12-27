Samsun'da silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'da silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

7 saat önce

Samsun'da, 4 ayrı yerde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı, System.String[]

Samsun'da, 4 ayrı yerde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.

İlkadım ve Atakum ilçelerinde iki araçla 4 ayrı bara giden şüpheliler, tüfekle rastgele ateş ederek B.Ç, E.H, Y.G. ile K.T'nin yaralanmasına neden oldu.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Polis, saldırının ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucu polis ekipleri, A.K, F.K, Y.T, F.T. ve G.Ç'yi olayda kullanılan tüfekle birlikte yakaladı.

İlkadım, Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:40 Kaynak: AA
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