Son Dakika | Silahlı saldırıda arkadaşını yaralayan şüpheli ve yanındaki kişi tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlediği silah saldırıda arkadaşını yaralayan zanlı ile yanındaki kişi tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlediği silah saldırıda arkadaşını yaralayan zanlı ile yanındaki kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, dün Y.U. (23) otomobille geldiği Hürriyet Mahallesi Hakkıbey Sokak'ta, daha önce çalıştığı iş yerinden çıkarılmasından sorumlu tuttuğu arkadaşı H.A.A. (28) ile karşılaştı. Yanında bulunan tabancayla ateş eden Y.U, H.A.A'yı yaraladı. Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan H.A.A, tedaviye alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aracı kullanan S.Ö. (23) ile Y.U'yu yakalamak için çalışma yürüttü. Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakaladı. Adreste arama yapan ekipler, olayda kullanıldığı belirlenen tabancayı ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.U. ve S.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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