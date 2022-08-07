Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı

07.08.2022 12:21
Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.Y. ve E.G. yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan E.Y., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, E.G. ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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