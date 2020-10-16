Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğran genç yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Anıt Park'ta yürüyen 20 yaşındaki Uğur Güldaş, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Tabancayla ateş edilen Güldaş, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
- Kaynak: AA
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