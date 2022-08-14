Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre silahlı saldırıya uğrayan H.G. ve M.T. yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.İ. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

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