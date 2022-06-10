Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kardeşler yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kardeşler yaralandı

10.06.2022 22:32

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kardeşler yaralandı Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralanarak hastanelik oldular.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kardeşler yaralandı

SAMSUN - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralanarak hastanelik oldular.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabancayla açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan U.V.ve kardeşi O.V.yaralandılar. Yaralı kardeşler ambulanslarla Samsun Eğitim ve araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Polis alayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kardeşler yaralandı
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kardeşler yaralandı
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kardeşler yaralandı
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kardeşler yaralandı

YORUMLAR
500
Çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Evlerinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden 1'i yaşamını yitirdi Evlerinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden 1'i yaşamını yitirdi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kardeşler yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
21:33 Selçuk Bayraktar, yerli insansız savaş uçağı Kızılelma'nın boyalı halini paylaştı
21:21 Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 'GES' yorumu: İşe yaramaz, çalışmaz
19:53 Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 23:02:18. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kardeşler yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement