Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kardeşler yaralandı

SAMSUN - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralanarak hastanelik oldular.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabancayla açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan U.V.ve kardeşi O.V.yaralandılar. Yaralı kardeşler ambulanslarla Samsun Eğitim ve araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Polis alayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.