Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan karı-koca ağır yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan karı-koca ağır yaralandı

05.06.2022 00:22
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan karı-koca ağır yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan karı-koca ağır yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan karı-koca ağır yaralandı.

Kışla Mahallesi Kamber Sokak'ta eşi Arzu D. ile evine giden Murat D, 3 gün önce tartıştığı Abdullah B'nin (24) pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Saldırıda karı-koca ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi. Murat D. Gazi Devlet Hastanesi, Arzu D. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan Abdullah B'ye ise sokaktan geçen otomobil çarptı. Ayağından yaralanan Abdullah B, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı.

Bu sırada yaralıların yakınlarının hastane önünde bulunması nedeniyle zanlının tedavisi bir süre ambulansta yapıldı.

Çevik Kuvvet ekiplerinin acil servis önünde geniş güvenlik önlemi almasının ardından Abdullah B, ambulanstan sedyeyle indirilerek hastaneye götürüldü.

Zanlı, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Araştırma, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan karı-koca ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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