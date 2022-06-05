Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi. Murat D. Gazi Devlet Hastanesi, Arzu D. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Araştırma, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan karı-koca ağır yaralandı - Son Dakika

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