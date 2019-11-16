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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

6 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Kıran Mahallesi'nde oto yıkamacı işleten Ercan F. kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Vücuduna 3 kurşun isabet eden Ercan F. sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ise iş yeri ile çevresinde çalışma yaptı.

Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:10 Kaynak: AA
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