Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü ağır yaralandı - Son Dakika

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü ağır yaralandı

6 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde, eşiyle sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü ağır yaralandı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde, eşiyle sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Zafer Mahallesi'ndeki İnce Sokak'ta eşi ile yürüyen Hasköy Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ümmet Öngör (37) bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı.

Ağrı yaralanan Öngör, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, eşi ise çevredeki bir iş yerine sığındı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen A.Ş. polislerce yakalandı.

Zafer Mahallesi, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:44 Kaynak: AA
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