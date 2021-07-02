Üye Girişi
Son dakika: "Silahlı tehdit ve yağma" operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede - Son Dakika

Son dakika: "Silahlı tehdit ve yağma" operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede

02.07.2021 11:49
Son dakika:

Bir son dakika haberine göre Samsun'da "silahlı tehdit ve yağma" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Samsun'da "silahlı tehdit ve yağma" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı ise adliyeye götürüldü.

Samsun'da "silahlı tehdit" ve "nitelikli yağma" suçlarıyla ilgili 30 Haziran'da düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin, kullandıkları el telsizleriyle eylemleri sırasında "sivil polis" görünümü oluşturdukları iddia edilmişti.

Son dakika: Silahlı tehdit ve yağma operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede
Son dakika: Silahlı tehdit ve yağma operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede
Son dakika: Silahlı tehdit ve yağma operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede
Son dakika: Silahlı tehdit ve yağma operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede
Son dakika: Silahlı tehdit ve yağma operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede
Son dakika: Silahlı tehdit ve yağma operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede
Son dakika: Silahlı tehdit ve yağma operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: 'Silahlı tehdit ve yağma' operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor 11:32 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti 11:16 Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek 10:51 Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek
Taraftarların 10:39 Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 10:09 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 09:31 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var
İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı 09:11 İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı 22:38 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı

Son Dakika Haberleri
11:52 Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir
11:30 Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi
11:01 Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı
10:56 Dolar güne yükselişle başladı! 8,69'dan işlem görüyor
10:50 Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek
10:46 Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek
10:38 Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir
10:29 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması hakkındaki davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı
10:21 Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar
10:09 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir         
11:52
Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi         
11:30
Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı         
11:02
Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek         
10:47
Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar         
10:21
Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir         
09:49
Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı         
09:23
İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz? İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz?         
09:06
İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu         
22:16
Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı         
20:03
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin         
19:18
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı         
19:11
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu         
18:10
Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı         
17:33
Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı         
15:42
Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı         
14:52
Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 12:26:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: "Silahlı tehdit ve yağma" operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement